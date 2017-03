Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) heben in einer neuen Studie das Kursziel für die Aktien des Energieunternehmens EVN von 12,80 auf 14,00 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" wird beibehalten.

Bulgarische Schadensersatzzahlungen im Ausmaß von 38 Millionen Euro an das Unternehmen, ein relativ kalter Winter und ein potenzieller Auftrag in Kuwait in Höhe von 1,5 Milliarden Euro dürften den Aktien des österreichischen Energieversorgers Rückendeckung geben und gegen eine "stürmische Zukunft wappnen", schreibt die RCB-Analystin Teresa Schinwald.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analystin 1,04 Euro für 2017/18, sowie 0,99 bzw. 0,98 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,42 Euro für die nächsten drei Geschäftsjahre.

Am Donnerstag notierten die EVN-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,34 Prozent bei 11,39 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto

AFA0097 2017-03-23/17:36

ISIN: AT0000741053