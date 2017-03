Nach der am Donnerstag erfolgten Vorlage von vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 haben die Analysten von Berenberg ihr Kursziel für die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) angehoben. Es liegt nun bei 23,10 Euro statt, wie bisher, bei 19,70 Euro. Die Anlageempfehlung "Hold" bestätigten sie. Die VIG-Aktie notiert derzeit bereits bei 23,10 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag).

Mit der Zahlenvorlage habe der Versicherer eine neue Strategie angekündigt, heißt es in der Studie vom Freitag. Man wolle in einigen Märkten mit Wachstumspotenzial expandieren - etwa dem Bereich Gesundheitsversicherungen im CEE-Raum. Die Analysten rund um Sami Taipalus bewerten dies als "Schritt in die richtige Richtung". Gleichzeitig bemängeln sie aber, dass die Strategie nicht das Hauptproblem der VIG angehe: Dieses sind nach Einschätzung von Berenberg die Kosten, die reduziert werden müssten. Die VIG habe zwar einige operationale Verbesserungen versprochen, diese seien jedoch nicht ambitioniert genug.

Beim Gewinn ja Aktie prognostizieren die Analysten 2,14 Euro (2017), 2,24 Euro (2018) und 2,31 Euro (2019). Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro (2017), 0,90 Euro (2018) und 0,95 Euro (2019).

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/sto

AFA0008 2017-03-24/08:51

ISIN: AT0000908504