Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verkehrszahlen am Frankfurter Flughafen und anderen Airports, an denen Fraport beteiligt ist, besserten sich, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Freitag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018./edh/gl

AFA0011 2017-03-24/08:53

ISIN: DE0005773303