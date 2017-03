Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach einer Investorenveranstaltung von 62 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Erstmals seit Jahren erschienen die Geschäftsziele der französischen Großbank angemessen, in einigen Bereichen sogar konservativ, schrieb Analyst Robin Down in einer Studie vom Freitag. Das Aufwärtspotenzial dürfte sich allerdings noch nicht kurzfristig materialisieren. Das neue Kursziel begründete Down mit der Verlagerung seiner Bewertungsbasis von 2017 auf 2018./edh/gl

AFA0015 2017-03-24/09:18

ISIN: FR0000131104