Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für BMW nach einer Roadshow mit dem Finanzvorstand in den USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Stuart Pearson äußerte sich in einer Studie vom Montag zuversichtlicher, was die Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung bis 2018 und auch die langfristige Strategie der Münchner betrifft. BMW bleibe der "sichere Hafen in einer problematischen Branche" und sei dabei noch günstig bewertet. Dies spricht aus Sicht von Pearson für eine überdurchschnittliche Kursentwicklung./ag/ajx

ISIN: DE0005190003