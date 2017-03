EANS-Adhoc: Oberbank AG schlägt Dividendenerhöhung vor

Oberbank AG beschließt Vorschlag betreffend Dividendenerhöhung

Linz, am 28.3.2017 Bei der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde der Dividendenvorschlag für die Beschlussfassung in der heurigen Hauptversammlung am 16.5.2017 beschlossen. Demnach schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Dividende um 10 Cent auf 65 Cent pro Aktie zu erhöhen. Diese Erhöhung wird der Hauptversammlung entsprechend vorgeschlagen.

