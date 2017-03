Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



St. Margarethen im Burgenland (pta025/28.03.2017/15:35) - CLEEN Energy AG hat einen Prospekt nach Maßgabe der Anhänge I, III und XXII der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004, in der geltenden Fassung, ausschließlich zum Zweck verfasst, um die Zulassung von 3.570.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft, ISIN AT0000A1PY49, mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1 je Aktie zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu beantragen. Am 27. März 2017 wurde dem Antrag der CLEEN Energy AG auf Billigung des Prospekts von der FMA stattgegeben.



Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Zulassung der 3.570.000 Stück auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stammaktien (Stückaktien) der CLEEN Energy AG zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse ist der nach den Bestimmungen des § 7 Kapitalmarktgesetz (KMG) erstellte Prospekt gemäß § 10 Abs 3 Z 2 KMG am Sitz der Gesellschaft, Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen im Burgenland, und gemäß § 10 Abs 3 Z 3 KMG auf der Internetseite der Gesellschaft ( http://www.cleen-energy.com/ ) unter der Rubrik "Investoren" - Unterrubrik "Aktie" veröffentlicht sowie bei der Meldestelle (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft) hinterlegt worden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der CLEEN Energy AG erfolgt nicht.



Die Gesellschaft wird am heutigen 28. März 2017 die Zulassung der Aktien zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse beantragen. Falls eine Zulassung der Aktien zum Geregelten Freiverkehr durch die Wiener Börse erfolgt, werden die Aktien im standard market auction Segment der Wiener Börse frühestens am oder um den 31. März 2017 gehandelt. Die Aktien der Gesellschaft werden in einer veränderbaren Sammelurkunde verbrieft, die bei der OeKB hinterlegt ist.



Gedruckte Exemplare des Prospektes sind während der üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft, Eselmühle 1, 7062 St. Margarethen im Burgenland, kostenlos erhältlich. Der Prospekt ist weiters auf der Internetseite der Gesellschaft ( http://www.cleen-energy.com/ ) unter der Rubrik "Investoren" - Unterrubrik "Aktie" in elektronischer Form abrufbar.



Bei Interesse und auf Anfrage informiert die Gesellschaft gerne über den aktuellen Stand des Börsezulassungsverfahrens. Falls eine Zulassung der Aktien zum Geregelten Freiverkehr durch die Wiener Börse erfolgt, wird dies mit einer entsprechenden Mitteilung öffentlich bekannt gemacht werden.



St. Margarethen im Burgenland, 28. März 2017 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis



DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER CLEEN ENERGY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



Für weitere Informationen: Investor Relations Thomas Kremsner Tel.: +43 (0) 2680 / 20 600 400 presse@cleen-energy.at Website: www.cleen-energy.com ISIN: AT0000A1PY49



