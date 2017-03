Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Fusionen und Übernahmen im weltweiten Chemiesektor würden zunehmend größer und teurer und führten zu umso größeren Überraschungen, schrieb Analyst James Knight in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Daher habe er Ausschau gehalten, welche Unternehmen in Frage kommen könnten. Evonik sei ein sehr unwahrscheinliches Übernahmeziel, da die RAG-Stiftung 68 Prozent an dem Spezialchemie-Unternehmen hält./ck/mis

ISIN: DE000EVNK013