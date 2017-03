Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 7,70 auf 9,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das in der EMEA-Region steckende Potenzial drohe zwar übersehen zu werden, letztlich werde es aber von den Risiken in Nordamerika aufgezehrt, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Studie vom Donnerstag. Es gebe daher kaum einen Grund, warum die Aktie des Autobauers eine bedeutende Neubewertung erfahren sollte./tih/ajx

