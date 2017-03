Cariboo Gold Mines verkündet Änderung der Unternehmensbezeichnung auf Holmes Investment Properties PLC

Cariboo Goldmines PLC hat eine Änderung des Namens auf Holmes Investment Properties PLC verkündet. Bei der Hauptversammlung vom 27. März 2017 beschlossen die Anteilseigner, den Namen des Unternehmens zu ändern. Unter seinem neuen Namen Holmes Investment Properties PLC wird das Unternehmen weiterhin an der Berliner Börse gelistet sein.

CEO Martin Helme kommentierte die Namensänderung wie folgt: "Unser Hauptunternehmen ist Holmes Investment Properties, das als Immobiliengesellschaft für "David Lloyd's Adventure Parks" fungiert. Zusammen mit Herrn David Lloyd, dem Vorsitzenden von "David Lloyd's Adventure Parks," machen wir derzeit große Fortschritte bei der Suche nach Standorten für den Bau der ersten Abenteuerparks. Derzeit sind mehr als zwölf Standorte in der engeren Auswahl, wobei ein Team aus Fachleuten mit fortgeschrittenen Planungsaktivitäten und Recherchen vor Ort beschäftigt ist. Wir gehen davon aus, hierzu in nächster Zukunft einige wichtige Mitteilungen machen zu können."

Der Vorstand hat sich das Ziel gesteckt, den Shareholder Value durch Konzentration auf eine finanziell abgesicherte Geschäftsaktivität mit niedrigen Gemeinkosten zu steigern. Dies schließt reduzierte Gehälter für die Führungskräfte ein, die alle selbst Anteilseigner sind, so dass die Führungskräfte wie alle anderen Anteilseigner ein vitales Interesse an der Steigerung des Shareholder Values haben.

Martin Helme, Chief Executive Officer +44 (0)7779 601541 or +44 (0)203 709 7120 Martin@hip-prop.co.uk Murray Harkin, The Lyndon Agency +44 (0)77852 54639 Murray@thelyndonagency.com

In seiner langen Karriere hat Herr Lloyd bereits zwei Unternehmen im Wert von mehreren Millionen Pfund gegründet: David Lloyd Leisure und - zusammen mit seinem Sohn Scott - Next Generation Clubs.

Herr Lloyd hat vor nicht allzu langer Zeit eine neue Lücke auf dem Markt für Parks gefunden, die eine Vielzahl von hervorragenden Sport- und Spielmöglichkeiten an einem Ort bieten und sowohl Indoor- als auch Outdooraktivitäten einschließen. Sein neues Unternehmen "David Lloyd's Adventure Parks" wird sich auf Segmente mit schnellem Wachstum auf dem britischen Freizeitmarkt konzentrieren, der ein Volumen von 4 Milliarden Pfund besitzt. Dabei werden nicht weit verbreitete, aber weithin für Begeisterung sorgende Aktivitäten wie Trampolinspringen, Seilrutschen, Softplay-Spiellandschaften für Kinder und Kletterwände an einem Ort angeboten. Es ist geplant, dass die ersten Abenteuerparks 2018 öffnen und alle zwölf Parks bis 2021 in Betrieb sind.

Holmes Investment Properties verfügt über einen exklusiven Vertrag zur Finanzierung und Errichtung der ersten zwölf Sportaktivitätszentren für das Unternehmen von Herrn Lloyd, "David Lloyd's Adventure Parks". Holmes Investment Properties wird Eigentümerin der Grundstücke sein und sowohl den Erwerb als auch den Bau der Parks finanzieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten rüstet "David Lloyd's Adventure Parks" die Einrichtungen aus und wird diese betreiben.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cariboo Gold Mines PLC 53 Davies Street W1K 5JH London Großbritannien Telefon: + 44 203 709 7120 E-Mail: david@hip-prop.co.uk Internet: www.hip-prop.co.uk ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654 Börsen: Freiverkehr in Berlin

