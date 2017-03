Holmes Investment Properties PLC sichert sich eine Investition von 2,5 Mio. EUR

DGAP-Ad-hoc: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Finanzierung Holmes Investment Properties PLC sichert sich eine Investition von 2,5 Mio. EUR 30.03.2017 / 13:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Holmes Investment Properties PLC sichert sich eine Investition von 2,5 Mio. EUR zur Umsetzung des Rollouts für die Abenteuerparks Das Unternehmen ist damit für die erste Phase des Rollouts vollständig finanziert

Holmes Investment Properties PLC gab eine umfangreiche Investition von 2,5 Mio. EUR von World Stock & Bond Trade Limited bekannt, die für die Finanzierung des geplanten Rollouts von "David Lloyd's Adventure Parks" bestimmt sind. World Stock & Bond Trade Limited hat diese Investition mehrere Monate lang erwogen und sich schließlich aufgrund der Stärke des Managementteams und der klaren Vorstellungen zur Umsetzung der Unternehmensstrategie dafür entschieden.

Roger Ernst Kipfer, CEO von World Stock and Bond Trade Limited, erklärte dazu: "Als sich die oberste Führungsebene von Holmes Investment Properties mit dieser Gelegenheit an uns wandte, wussten wir, dass dies eine hervorragende Investitionsmöglichkeit darstellen würde, sofern sie die richtige Basis für die Geschäftsaktivität schaffen könnten, wie sie das versprachen. Dies haben sie jetzt nachgewiesen, weshalb wir uns freuen, diese Investition zu tätigen."

World Stock and Bond Trade Limited wird den Betrag von 2,5 Mio. EUR in Tranchen über 10 Monate zur Verfügung stellen. Diese Beteiligung bedeutet in Kombination mit den Bankdarlehen, dass das Unternehmen jetzt die vollständige Finanzierung zum Erwerb und Bau der ersten fünf Parks und zur Deckung des Bedarfs an Betriebskapital für die nächsten zwei Jahre besitzt.

Der CEO von Holmes Investment Properties Plc, Martin Helme, gab folgenden Kommentar zu dieser Investition ab: "Wir haben gute Fortschritte beim Erreichen unserer Geschäftsziele gemacht und planen, den ersten "David Lloyd's Adventure Park" zusammen mit unseren Partnern Anfang 2018 zu eröffnen. Alles läuft nach Plan. Bei der ersten Welle der Abenteuerparks werden zwölf Parks in einem Vierjahreszeitraum eröffnet, was wir dann in der nächsten Phase auf fünfunddreißig Parks ausdehnen werden. Diese Investition sichert die Finanzierung, um die vorgeschlagenen Standorte innerhalb eines Jahres in vollkommen funktionstüchtige Parks zu verwandeln. Wir verfügen jetzt über eine vollständige Finanzierung für das nächste Jahr, in dem die ersten Einkünfte generiert werden. Wir freuen uns darauf, in Zukunft positive Meldungen über spezifische Standorte machen zu können."

Kontakt:

Martin Helme, Chief Executive Officer +44 (0)7779 601541 or +44 (0)203 709 7120 Martin@hip-prop.co.uk Murray Harkin, The Lyndon Agency +44 (0)77852 54639 Murray@thelyndonagency.com

Anmerkungen:

In seiner langen Karriere hat David Lloyd - Mehrheitsaktionär und Vorsitzender von "David Lloyd's Adventure Parks" - bereits zwei Unternehmen im Wert von mehreren Millionen Pfund gegründet: David Lloyd Leisure und - zusammen mit seinem Sohn Scott - Next Generation Clubs.

Herr Lloyd hat vor nicht allzu langer Zeit eine neue Lücke auf dem Markt für Parks gefunden, die eine Vielzahl von hervorragenden Sport- und Spielmöglichkeiten an einem Ort bieten und sowohl Indoor- als auch Outdooraktivitäten einschließen. Sein neues Unternehmen "David Lloyd's Adventure Parks" wird sich auf Segmente mit schnellem Wachstum auf dem britischen Freizeitmarkt konzentrieren, der ein Volumen von 4 Milliarden Pfund besitzt. Dabei werden nicht weit verbreitete, aber weithin für Begeisterung sorgende Aktivitäten wie Trampolinspringen, Seilrutschen, Softplay-Spiellandschaften für Kinder und Kletterwände an einem Ort angeboten. Es ist geplant, dass die ersten Abenteuerparks 2018 öffnen und alle zwölf Parks bis 2021 in Betrieb sind.

Holmes Investment Properties verfügt über einen exklusiven Vertrag zur Finanzierung und Errichtung der ersten zwölf Sportaktivitätszentren für das Unternehmen von Herrn Lloyd, "David Lloyd's Adventure Parks". Holmes Investment Properties wird Eigentümerin der Grundstücke sein und sowohl den Erwerb als auch den Bau der Parks finanzieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten rüstet "David Lloyd's Adventure Parks" die Einrichtungen aus und wird diese betreiben.

