UmweltBank Aktiengesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen neben Erhöhung der Dividende die Zahlung einer Sonderdividende vor - erstmalig Angebot einer Aktiendividende

Nürnberg, 30. März 2017

Vorstand und Aufsichtsrat der UmweltBank Aktiengesellschaft ("UmweltBank") beabsichtigen, der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2017 für das Geschäftsjahr 2016 eine erneute Erhöhung der Dividende auf 1,70 Euro (Vorjahr: 1,40 Euro) je Inhaberstückaktie vorzuschlagen. Im vorgeschlagenen Dividendenbetrag enthalten ist ein Anteil von 0,20 Euro je Inhaberstückaktie als Jubiläumsausschüttung anlässlich der 20-jährigen Geschäftstätigkeit der UmweltBank.

Erstmalig soll den Aktionären zudem die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Dividende alternativ zur vollständigen Zahlung in bar, teilweise in bar und teilweise in Form von Aktien der UmweltBank zu erhalten. Unter der Voraussetzung einer entsprechenden Beschlussfassung der Hauptversammlung soll zur Umsetzung eine Sachkapitalerhöhung unter Nutzung des bis zum 29. Juni 2021 genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen werden.

Mitteilende Person: Goran Basic, Vorstand

Kontakt: UmweltBank AG Stefan Rüger - Compliance Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 / 5308 - 104 Fax: 0911 / 5308 - 109 E-Mail: compliance@umweltbank.de www.umweltbank.de

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder Bezugsrechten noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Bezugsrechten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere und Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht nach dem Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wertpapiere und Bezugsrechte, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft. Ein öffentliches Angebot wird ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden. Als Grundlage hierfür wird voraussichtlich am 30. Juni 2017 ein prospektbefreiendes Dokument unter www.umweltbank.de veröffentlicht werden.

