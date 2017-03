Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Erwerb eines Mehrheitsanteils an der Buchungsagentur Four Artists stelle keine Änderung an der externen Wachstumsstrategie des Ticketvermarkters dar, schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Donnerstag. Weitere kleinere Zukaufsgelegenheiten würden ihn nicht überraschen./ck/stb

AFA0102 2017-03-30/18:00

ISIN: DE0005470306