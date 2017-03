mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

DGAP-Ad-hoc: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Dividende mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Dividendenvorschlag des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 30.03.2017 / 20:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Gräfelfing, 30. März 2017. Der Vorstand der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat heute beschlossen, der für den 19. Juli 2017 geplanten Hauptversammlung vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von TEUR 3.797 eine Dividende zwischen EUR 0,30 und EUR 0,35 je dividendenberechtigter Aktie (Vorjahr: EUR 0,05 je dividendenberechtigter Aktie) auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ist noch nicht testiert und noch nicht festgestellt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 sowie die Festlegung des konkreten Gewinnverwendungsvorschlags an die Hauptversammlung ist - nach Abschluss der Prüfung durch den Abschlussprüfer - in der voraussichtlich am 18. Mai 2017 stattfindenden Bilanzsitzung des Aufsichtsrats geplant.

Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Thomas Posovatz Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Tel.: 089/85 85 2-500 Fax: 089/85 85 2-505

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

