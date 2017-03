Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP von 90,00 auf 106,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Software-Hersteller bleibe auf Wachstumskurs, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Freitag. Wegen des starken Wachstums in den Netzwerken, in der Cloud sowie dem Internet der Dinge und der guten Nachfrage nach der Datenbank S/4 Hana sei das Unternehmen stark positioniert. Da größere Zukäufe auch in diesem Jahr nicht vorgesehen seien, hält Schnitzer Aktienrückkäufe im zweiten Halbjahr 2017 für möglich./la/ck

