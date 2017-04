Travel24.com AG: Einleitung einer 'Sale-and-Rent-Back'-Transaktion hinsichtlich der im Bau befindlichen Hotelimmobilie in Leipzig

DGAP-Ad-hoc: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Travel24.com AG: Einleitung einer 'Sale-and-Rent-Back'-Transaktion hinsichtlich der im Bau befindlichen Hotelimmobilie in Leipzig 03.04.2017 / 22:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Leipzig, den 3. April 2017 - Die Travel24.com AG hat heute die Veräußerung der Hotel Leipzig Ringmessehaus GmbH & Co. KG an die VICUS GROUP AG mit Sitz in Leipzig eingeleitet. Die dazu erforderlichen Verträge wurden heute von beiden Seiten unterzeichnet.

Die Hotel Leipzig Ringmessehaus GmbH & Co. KG ist Eigentümerin des Grundstückes Tröndlinring 9 in Leipzig, auf dem diese das erste Hotel im Rahmen des geplanten Hotelbetriebs des Travel24-Konzerns errichtet. Die Veräußerung erfolgt im Wege eines Share Deals, bei dem die Travel24 Hotel Grundbesitz Holding GmbH, eine mittelbare 100%-ige Tochtergesellschaft der Travel24.com AG, ihre Kommanditanteile mehrheitlich an eine Beteiligungsgesellschaft der VICUS GROUP AG und an die GSC Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH veräußert.

Gleichzeitig wird ein langfristiger Mietvertrag zwischen der Hotel Leipzig Ringmessehaus GmbH & Co. KG und der Travel24 Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH, an der die Travel24.com AG mittelbar zu 49% beteiligt ist, geschlossen. Die Travel24 Hotel Leipzig Betriebsgesellschaft mbH wird Betreiberin des ersten Travel24 Hotels.

Travel24.com AG Der Vorstand

Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person)

Travel24.com AG Investor Relations Katharinenstr. 1-3 04109 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com

