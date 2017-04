Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica von 9,30 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Spanien-Aktivitäten hätten sich weitgehend stabilisiert, das Brasilien-Geschäft wachse und in Deutschland dürfte es ebenfalls Fortschritte geben, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer Studie vom Dienstag. Für eine positivere Einstufung müsse aber die Erholung in Lateinamerika deutlich stärker ausfallen als von ihm prognostiziert./ajx/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0052 2017-04-04/13:47

ISIN: ES0178430E18