Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta043/05.04.2017/20:00) - Die Softmatic AG ist von ihrer Hauptaktionärin, der LIVIA Corporate Development SE ("LIVIA"), informiert worden, dass die Gesellschafter der AlzChem AG beabsichtigen, die AlzChem AG auf die Softmatic AG gegen Gewährung neuer Aktien an der Softmatic AG zu verschmelzen.



Bei der AlzChem AG handelt es sich um das Mutterunternehmen der AlzChem-Gruppe, die Spezialchemieprodukte herstellt. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die AlzChem-Gruppe mit ca. 1.400 Mitarbeitern Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 327,2 Mio. und ein EBITDA in Höhe von rund EUR 38,6 Mio. LIVIA hält mittelbar eine wesentliche Beteiligung an der AlzChem AG.



Nach Vornahme einer ersten Prüfung erachtet der Vorstand den Vorschlag, die AlzChem AG im Wege einer Verschmelzung mit Kapitalerhöhung aufzunehmen, grundsätzlich als eine sinnvolle Möglichkeit, die Gesellschaft zu aktivieren, und hat aus diesem Grunde heute beschlossen, die hierzu erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu hat der Vorstand in einem ersten Schritt heute beschlossen, einen Antrag auf gerichtliche Bestellung eines Verschmelzungsprüfers zu stellen.



Die endgültige Entscheidung über eine Einbringung der AlzChem AG in die Softmatic AG im Wege einer Verschmelzung mit Kapitalerhöhung wird der Hauptversammlung der Softmatic AG sowie den Aktionären der AlzChem AG obliegen. Dabei wird die Zustimmung der Aktionäre beider Gesellschaften zu der geplanten Verschmelzung maßgeblich vom Ergebnis der weiteren Verhandlungen und Prüfungen abhängen, insbesondere von der Angemessenheit des Verschmelzungsverhältnisses auch aus Sicht der Aktionäre der AlzChem AG. Das Verschmelzungsverhältnis ist noch zu ermitteln und von einem gerichtlich zu bestellenden, unabhängigen Prüfer zu bestätigen.



(Ende)



Aussender: Softmatic AG Adresse: Alter Hof 5, 80331 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Maik Brockmann E-Mail: info@softmatic-ag.com Website: www.softmatic-ag.com



ISIN(s): DE000A0AHT46 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1491415200972



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 05, 2017 14:00 ET (18:00 GMT)