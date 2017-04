DATAGROUP SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung - DATAGROUP SE fließen ca. 21,7 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zu

DGAP-Ad-hoc: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung DATAGROUP SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung - DATAGROUP SE fließen ca. 21,7 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung zu 05.04.2017 / 21:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung - DATAGROUP SE fließen ca. 21,7 Mio. Euro zu

Pliezhausen, 05.04.2017. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat ihre heute angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II 2013 wurde durch die Ausgabe von 759.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 7.590.000 um EUR 759.000 auf EUR 8.349.000 erhöht. Die neuen Aktien sind ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres (01.10.2016 - 30.09.2017) gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien wurden unter Nutzung des vereinfachten Bezugsrechtsauschlusses im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) und einer prospektfreien Privatplatzierung verkauft.

Sämtliche neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 28,60 je Aktie platziert. Aus der Kapitalerhöhung fließt der DATAGROUP SE ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 21,7 Mio. Euro zu. Der Emissionserlös stärkt das Eigenkapital und soll das organische und akquisitorische Wachstum der Gesellschaft auch zukünftig unterstützen.

Aufgrund der starken Nachfrage bei der Platzierung der neuen Aktien hat sich die Mehrheitsgesellschafterin der DATAGROUP SE, die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH (HHS), dazu bereiterklärt, 400.000 von ihr gehaltene Aktien an nicht bei der Zuteilung berücksichtigte Interessenten zu verkaufen. Die Mehrheitsgesellschafterin verspricht sich davon eine höhere Liquidität der DATAGROUP-Aktie im Börsenhandel. Der Anteilsbesitz der HHS an der DATAGROUP SE verringert sich dadurch und durch die Ausgabe der neuen Aktien von 61,1% auf 50,8%.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment "Scale" zugelassen werden. Die prospektfreie Einbeziehung der neuen Aktien in die Notierung der bestehenden Aktien ist für den 10.04.2017 vorgesehen.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden, solange keine Registrierung gemäß dem Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis besteht. Die Wertpapiere werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Kontakt: DATAGROUP SE Dr. Michael Klein Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-059 Fax +49-7127-970-033 Michael.Klein@datagroup.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

