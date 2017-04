SHW AG: Investition der Anhui ARN Group in SHW-Aktien dient strategischen Zielen

DGAP-Ad-hoc: SHW AG / Schlagwort(e): Sonstiges SHW AG: Investition der Anhui ARN Group in SHW-Aktien dient strategischen Zielen 06.04.2017 / 17:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Aalen, 6. April 2017. Nachdem die Anhui ARN Group bzw. Herr Yixin Pan mit Stimmrechtsmitteilung vom 14. März 2017 Stimmrechte in Höhe von 10,04 Prozent an der SHW AG mitgeteilt hat, hat die Anhui ARN Group bzw. Herr Yixin Pan heute in einer Mitteilung nach § 27a Abs. 1 WpHG (Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen) mitgeteilt, dass diese Investition strategischen Zielen dient, eine der Bedeutung der Beteiligung entsprechende Repräsentation im Aufsichtsrat der SHW AG angestrebt und der Erwerb weiterer Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate beabsichtigt wird. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands werde gegenwärtig nicht angestrebt. Im Übrigen wird auf die Veröffentlichung der Mitteilung nach § 27a Abs. 1 WpHG verwiesen.

