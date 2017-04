Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Koenig & Bauer mit "Buy" und einem Kursziel von 70 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die erfolgreiche Kehrtwende des Druckmaschinenherstellers habe dessen Aktien in den vergangenen zwei Jahren um mehr als 500 Prozent steigen lassen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Freitag. Nun peile das SDax-Unternehmen die Rückkehr zum Wachstum an. 2021 könnte dabei im Idealfall ein Gewinn von 7 Euro je Aktie herausspringen. Dies sei derzeit nicht vollständig im Aktienkurs eingepreist, glaubt der Experte./ajx/stb

AFA0075 2017-04-07/14:12

ISIN: DE0007193500