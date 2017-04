LPKF steigert Umsatz im ersten Quartal 2017 um 65 %

DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung LPKF steigert Umsatz im ersten Quartal 2017 um 65 % 07.04.2017 / 14:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Garbsen, den 7. April 2017 - Die LPKF Laser & Electronics AG hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Quartal einen Umsatz von 24,5 Mio. EUR erzielt und liegt damit um 65 % über dem Vorjahreszeitraum und auch deutlich über dem Plan. Alle vier Segmente des LPKF-Konzerns haben zu dem Umsatzwachstum beigetragen.

Der Auftragseingang lag nach drei Monaten mit 29,2 Mio. EUR ebenfalls über den Vorjahreswerten (+ 52 %). Er war geprägt von einigen größeren Einzelaufträgen. Auch der Auftragsbestand stieg weiter und erreichte zum 31. März 2017 einen Wert von 32,4 Mio. EUR (+ 83 % zum Vorjahr). Daraus ergibt sich eine book-to-bill ratio von 1,2.

Der Vorstand sieht in den positiven Quartalszahlen eine Bestätigung dafür, dass das Unternehmen auf dem avisierten Weg in Richtung Umsatzwachstum und Profitabilität gut voran kommt. Ergebniszahlen werden zusammen mit dem vollständigen Quartalsfinanzbericht am 12. Mai veröffentlicht. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000)

