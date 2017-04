Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Nacka Strand, den 7.April 2017 (pta035/07.04.2017/15:45) - Trig Soziale Medien AB, mit Sitz in Stockholm, kauft die schwedische Immobilien Firma Torgun AB für 10.5 millionen Euros. Torgun AB besitzt Land für die Projektierung in zwei verschieden Gebieten (Orebro und Torebo), in Schweden, und hält Optionen für zwei weitere Immobilien Projekte in Schweden. Für die vier Projekte zusammen wird ein Net Profit von 30 Million Euro über die nächsten drei Jahre erwartet. Der Kauf von Torgun AB wird mit den Aktien der Firma bezahlt werden, die in fünf Schritten ausgegeben werden. Der Vorstand und die Firmenleitung sehen den Kauf als eine fantastische Möglichkeit die Vermögenswerte der Gruppe zu erweitern um nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Pimboo und Fantrac Global Ltd die Bilanz zu festigen. Sie sind der Meinung, dass ein solcher Kauf die Expansion der anderen Teile der Gruppe finanzieren kann. Der Grund dafür ist, dass für drei der Projekte die Vor-Entwicklung bereits fast abgeschlossen ist. Teil des Plans für das vierte Grundstück ist die Entstehung einer massiven Server Farm, die der Firma selbst als Asset dienen soll. Der Direktor von Trig Soziale Medien AB, Wayne Lochner sagt: "Wir sind sehr glücklich mit dem letzten Kauf und wird sind überzeugt davon, dass es das Unternehmen stärken wird, da wir hoffen, mit der Gruppe weitere Erfolge zu feiern". Um den Wert für die Aktionäre sicherzustellen und den Erwerb zu vervollständigen hat das Management eine Umstrukturierung der Firma, Trig Soziale Medien AB, in die Wege geleitet, für die Integrierung des neuen Unternehmens in die Organisation. Diese Umstrukturierung garantiert dass die letzten Schulden an Kreditoren bezahlt werden können und des weiteren erlaubt sie der Firma, sich finanziell zu stabilisieren um den maximalen Nutz aus den kürzlich erfolgten Käufen, zu erzielen.



Trig Soziale Medien AB Trig Soziale Medien AB ist eine Gruppe von Technologie Firmen die sich auf die Monetarisierung von E-Plattformen, Soziale Medien und E-Handel konzentriert. Pimboo, basierend in Estland und der Ukraine, nutzt die Fähigkeiten von einigen der Besten E-Handel Spezialisten in ganz Europa und erlaubt die Erstellung und Monetarisirung ihrer E-Plattformen auf der ganzen Welt. Fantrac Global, basierend in London, ist die Soziale Medien Abteilung die allen Prominenten, jedem Team oder Franchise in der Unterhaltungs-, Musik- und Sportindustrie, die Möglichkeit gibt, ihre existierenden Sozial Media Followers zu monetarisieren und neue, einzigartige Wege eröffnet, wie sie mit ihren Fans interagieren können. Dies ist möglich, durch ihre einzigartige Beziehung mit Marken wie Mastercard, Amazon und Dentsu Aegis Koorperation. Risk Disclaimer The directors of TRIG accept responsibility for the information contained in this announcement relating to TRIG. To the best of the knowledge and belief of the directors of TRIG (who have taken all reasonable care to ensure such is the case), the information contained in this announcement is in accordance with the facts and does not affect the import of such information.



Aussender: Trig Social Media AB PO Box 1268 13128 Nacka Strand Schweden Ansprechpartner: Anthony Norman Tel.: +46 40 6060284 E-Mail: anthony.norman@trig.com Website: www.trig.com ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf



