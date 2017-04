Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Jena (pta036/07.04.2017/17:27) - 7. April 2017 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt bekannt, dass die Werthaltigkeitsüberprüfung des Beteiligungsportfolios im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2016 zu den bereits im September und Oktober 2016 bekannt gegebenen Wertanpassungen einen weiteren Abwertungsbedarf von 2,2 Millionen Euro ergeben hat. Damit erhöht sich der Jahresfehlbetrag der DEWB im Geschäftsjahr 2016 nach vorläufigen Zahlen auf 16,6 Millionen Euro. Die DEWB wird die detaillierten Jahreszahlen 2016 mit ihrem Geschäftsbericht am 11. Mai 2017 veröffentlichen.



Aussender: DEWB AG Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Adresse: Fraunhoferstraße 1, 07743 Jena Land: Deutschland Ansprechpartner: Marco Scheidler Tel.: +49 3641 31000-30 E-Mail: ms@dewb.de Website: www.dewb.de



ISIN(s): DE0008041005 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



