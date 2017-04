Von Roll verzeichnet ein positives erstes Quartal 2017

- Umsatzsteigerung um 8,5% auf CHF 93,2 Millionen - Positives Betriebsergebnis mit CHF 4,6 Millionen - Steigerung der EBIT-Marge auf 4,9% - Positives Nettoergebnis mit CHF 0,2 Millionen

Au / Wädenswil, 11. April 2017 - Die Von Roll Holding AG veröffentlichte heute ihr Ergebnis für das erste Quartal 2017. Nach einer langen Durststrecke von über 4 Jahren erzielt die Von Roll Gruppe erstmals wieder ein positives erstes Quartals-Betriebsergebnis in der Höhe von CHF 4,6 Millionen (Vorjahr: CHF -3,4 Millionen). Mit CHF 96,0 Millionen liegt der Auftragseingang 2017 deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: CHF 88,0 Millionen) und der Umsatz stieg um 8,5% auf CHF 93,2 Millionen.

Wesentliche Treiber der positiven Geschäftsentwicklung sind neben den erzielten Strukturverbesserungen auch die gesteigerte Nachfrage nach unseren Produkten in den Bereichen Electrical Insulation und Composites. Gestützt auf einen steigenden Auftragseingang sowie auf die im neuen Geschäftsjahr lancierten Programme zur Steigerung der Effizienz in den Bereichen Vertrieb und Produktion ist die Von Roll Gruppe zuversichtlich für den weiteren Geschäftsverlauf 2017.

Kennzahlen Konzern in CHF 1 000 Q1-2017 Q1-2016 Veränderung Bestellungseingang 95'979 88'030 +9,0% Nettoumsatzerlöse 93'214 85'895 +8,5% Davon Electrical Insulation 64'581 58'323 +10,7% Davon Composites 27'568 26'008 +6,0% Davon Sonstige Aktivitäten 1'065 1'564 -31,9% Betriebsergebnis (EBIT) 4'569 -3'436 +233,0% Unternehmensergebnis der Periode 242 -6'600 +103,7%

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 29 Standorten mit rund 1700 Mitarbeitern vertreten.

Kontakt: Claudia Guentert, Corporate Communications T: +41 44 204 3529, F: +41 44 204 3007, E: press@vonroll.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Von Roll Holding AG Steinacherstr. 101 8804 Au Schweiz Telefon: +41 44 204 3500 Fax: +41 44 204 3007 E-Mail: reception@vonroll.com Internet: www.vonroll.com ISIN: CH0003245351

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Open Market in Frankfurt; SIX Swiss Exchange

