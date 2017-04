mutares AG: Weiterentwicklung der Organisation schreitet voran

mutares AG: Weiterentwicklung der Organisation schreitet voran 12.04.2017

mutares hat im letzten Jahr stark in die Weiterentwicklung der Organisation investiert. In München und Paris wurden neue Offices bezogen und die Teams in den Bereichen M&A und Operations deutlich vergrößert. Die ambitionierten Recruiting-Aktivitäten werden auch in diesem Jahr weiter fortgeführt. Die italienische Organisation befindet sich derzeit im Aufbau. Der geschärfte Investitionsfokus auf Plattform- und Add-on-Investitionen zeigt bereits das große Potential. Angesichts dieser dynamischen Entwicklung wird Dr. Axel Geuer weiterhin im Vorstand das Wachstum der Gruppe begleiten und sich dabei auf strategische Aspekte sowie den Bereich Investor Relations fokussieren.

