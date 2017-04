Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta040/12.04.2017/17:00) - Die Aktionäre der Deutschen Cannabis AG haben auf der gestrigen außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft in Berlin bei einer Präsenz von 11,61% des stimmberechtigten Grundkapitals folgende Beschlüsse zu den folgend genannten Tagesordnungspunkten, wie sie im Bundesanzeiger am 02.03.2017 zur Beschlussfassung vorgeschlagen wurde, gefasst:



Tagesordnungspunkt 1 - Wahl des Abschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2014 bis 2016



Stimmberechtigt: 436.816 Stimmen Ja: 426.547 oder 97,65%, Nein: 10.269 oder 2,35%, Enthaltungen: 0 oder 0,00%, nicht stimmberechtigt: 0



Tagesordnungspunkt 11 - Beschlussfassung über die Änderung des Sitzes der Gesellschaft



Stimmberechtigt: 436.816 Stimmen Ja: 397.692 oder 91,04%, Nein: 39.124 oder 8,96%, Enthaltungen: 0 oder 0,00%, nicht stimmberechtigt: 0



Tagesordnungspunkt 12 - Neuwahl eines Aufsichtsrats



Stimmberechtigt: 436.816 Stimmen Ja: 397.955 oder 91,10%, Nein: 10.269 oder 2,35%, Enthaltungen: 28.592 oder 6,55%, nicht stimmberechtigt: 0



Tagesordnungspunkt 13 - Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage



Stimmberechtigt: 436.816 Stimmen Ja: 389.955 oder 89,27%, Nein: 18.269 oder 4,18%, Enthaltungen: 28.592 oder 6,55%, nicht stimmberechtigt: 0



Tagesordnungspunkt 16 - Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals



Stimmberechtigt: 436.816 Stimmen Ja: 389.955 oder 89,27%, Nein: 46.861 oder 10,73%, Enthaltungen: 0 oder 0,00%, nicht stimmberechtigt: 0



Entgegen der ursprünglich veröffentlichten Tagesordnung wurde nur der Beschluss über die oben genannten Tagesordnungspunkte. Die Beschlussfassungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis10 wurden von der Tagesordnung genommen, da die Jahresabschlüsse wegen einigen fehlenden originalen Belegen nicht fertiggestellt werden konnten. Dieses soll in der für den Spätsommer geplanten ordentlichen Hauptversammlung nachgeholt werden.



Einige Aktionäre und Aktionärsvertreter haben Widerspruch zu Protokoll zu allen Tagesordnungspunkten erklärt.



Aussender: Deutsche Cannabis AG Adresse: Poppenbüttler Hauptstr. 3, 22399 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: André Müller Tel.: +49 40 607 61 830 E-Mail: info@deutschecannabis.com Website: www.deutschecannabis.com



ISIN(s): DE000A0BVVK7 (Aktie), DE000A2DA6T5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1492009200209



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1492009200209