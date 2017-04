Die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haben ihre Empfehlung für die Aktien der Semperit von "Kaufen" auf "Halten" reduziert. Das Kursziel wurde deutlich nach unten revidiert, und zwar von 34,0 auf 25,0 Euro.

Die Neueinschätzung folgt auf die am Montag veröffentlichte Gewinnwarnung des Gummi- und Kautschukherstellers. Wie Semperit mitteilte, sei mit einer "erheblichen operativen Ergebnisbelastung im Vergleich zum Vorjahr" zu rechnen. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) ohne Sondereffekte aus der Joint Venture Transaktion mit der Sri Trang Gruppe werde für das Geschäftsjahr 2017 deutlich unter dem bereinigten EBIT des Jahres 2016 von 41 Mio. Euro liegen, hieß es von Unternehmensseite.

"Semperit konnte die seit Februar deutlich gefallenen Rohstoffkosten nicht nutzen", da die Kunden wegen der gefallenen Kosten die geplanten Preiserhöhungen nicht akzeptiert haben, schreibt der Analyst Volker Stoll. In Folge zeigt sich der Absatzmarkt stärker belastet als von dem LBBW-Experten erwartet, was sich auch in einem schwachen operativen Ergebnis im ersten Quartal niederschlagen dürfte. Für die nächsten Monate rechnet er nicht mit einer Besserung.

Zudem sieht Stoll in einem fortgesetzten schwachen Absatzmarkt das Hauptrisiko für die Entwicklung der Aktie. Im zweiten Halbjahr 2017 erwartet er jedoch "eine langsame Trendwende hin zu verbesserten Margen".

Die Gewinnschätzung je Aktie der LBBW-Analysten beläuft sich auf 2,39 Euro für 2017 und auf 1,01 Euro für das Jahr 2018. Die Dividendenprognose wurde bei jeweils 0,70 Euro je Papier für 2017 und 2018 festgelegt.

Am Donnerstag am Nachmittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse um 0,68 Prozent tiefer bei 24,15 Euro.

Analysierendes Institut Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) bel/mik

AFA0057 2017-04-13/15:25

ISIN: AT0000785555