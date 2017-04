Advanced Vision Technology Ltd.: Die außerordentliche Hauptversammlung hat der Verschmelzung der Advanced Vision Technology (A.V.T.) Ltd. zugestimmt

DGAP-Ad-hoc: Advanced Vision Technology Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges/Firmenübernahme Advanced Vision Technology Ltd.: Die außerordentliche Hauptversammlung hat der Verschmelzung der Advanced Vision Technology (A.V.T.) Ltd. zugestimmt 18.04.2017 / 15:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad hoc Veröffentlichung gemäß Art. 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014.

Die außerordentliche Hauptversammlung hat der Verschmelzung der Advanced Vision Technology (A.V.T.) Ltd. zugestimmt.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Advanced Vision Technology (A.V.T.) Ltd. (6 Hanagar St., Hod Hasharon 45241, Israel. WKN: 931340 / ISIN: IL0010837248 / XTRA:VSJ; gelistet an der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard) (AVT oder die "Gesellschaft") hat zugestimmt, dass die Pelican Merger Sub Ltd., eine Gesellschaft nach Israelischem Recht und mit Sitz in Israel, mit und auf AVT verschmolzen wird, wodurch AVT zu einer 100%igen Tochtergesellschaft der Pelican Merger Holdings Israel Ltd. und damit zu einer indirekten Tochtergesellschaft der Danaher Corporation wird. Nach der Zustimmung der Hauptversammlung wird die Verschmelzung erst wirksam, wenn die nach dem Israelischen Gesellschaftsrecht vorgeschriebene Frist von dreißig (30) Tagen abgelaufen ist. Es ist davon auszugehen, dass die Verschmelzung in der zweiten Mai-Hälfte 2017 wirksam wird und die Gesellschaft somit zu diesem Zeitpunkt eine 100%ige Tochtergesellschaft der Pelican Merger Holdings Israel Ltd. wird. Die Zahlung der Barabfindung (merger consideration) erfolgt in den Wochen nach dem Vollzug der Verschmelzung an diejenigen Aktionäre, die unmittelbar vor dem Vollzug der Verschmelzung Aktionäre waren; Einzelheiten des Abwicklungsverfahrens, einschließlich Fragen bezüglich des Israelischen Steuerrechts, werden den Aktionären der Gesellschaft nach dem Wirksamwerden der Verschmelzung mitgeteilt.

ABOUT AVT

AVT is a global leader in print process control, quality assurance, and press control for the packaging, labels, and commercial print industries. Backed by state-of-the-art technology and field-proven solutions, more than 7,000 AVT systems are installed at customer sites worldwide. AVT is headquartered in Hod-Hasharon, Israel with sales, marketing, and support offices in the United States, Europe and China.

ABOUT Danaher's Product Identification Platform

Danaher's Product Identification Platform is a group of technology companies dedicated to helping customers bring consumer goods from concept to consumer faster and with improved quality. The companies, including Videojet Technologies, Pantone, Esko, X-Rite, Linx, FOBA, and Laetus, are simplifying the consumer goods and packaging value chains around the world through innovative software and hardware solutions for color selection and communication, product and packaging design, and production, unique identification with marking and coding, as well as track and trace.

18.04.2017

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Vision Technology Ltd.

Hanagar 6 45241 Neve Ne'eman, Hod Hasharon Israel Telefon: +972 9 761-4444 Fax: +972 9 761-4555 E-Mail: IR@avt-inc.com Internet: www.avt-inc.com ISIN: IL0010837248 WKN: 931340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN IL0010837248

