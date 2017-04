Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta026/18.04.2017/19:10) - Herr Hansjörg Plaggemars wird zum 31. Mai 2017 aus dem Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ausscheiden, da er zum 1. Juni 2017 in den Vorstand der Mehrheitsaktionärin DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft eintreten wird. Herr Hansjörg Plaggemars wird der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft weiterhin im Rahmen eines Beratungsmandats bedarfsgemäß zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Plaggemars für die bis dahin erfolgreiche Zusammenarbeit und freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in der neuen Konstellation.



Außerdem hat der Aufsichtsrat Herrn Jens Jüttner erneut zum Vorstandsmitglied bis zum 30. April 2022 bestellt. Es ist dies die zweite Wiederbestellung von Herrn Jüttner und der Aufsichtsrat freut sich, dass Herr Jüttner bereit ist, einen 5-Jahresvertrag abzuschließen und so die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterhin gesichert ist.



Aussender: Deutsche Balaton AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Martin Flick Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: ir@deutsche-balaton.de Website: www.deutsche-balaton.de



ISIN(s): DE0005508204 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



