Die Jungfraubahn-Gruppe verzeichnete im Jahr 2016 einen Gewinn von 30,9 Millionen Franken und erzielte damit das zweitbeste Ergebnis ihrer Geschichte. An der heutigen Bilanzmedienkonferenz in Bern wird das vergangene Geschäftsjahr kommentiert.

In einem herausfordernden Geschäftsjahr erzielte die Jungfraubahn-Gruppe 2016 einen Betriebsertrag von 169 Millionen Franken. Trotz eines Rückgangs von minus 3,7 Prozent gegenüber dem Rekordvorjahr verzeichnete sie den zweithöchsten Umsatz ihrer Geschichte.

Jungfraujoch - Top of Europe Obwohl das Umfeld herausfordernd war, konnte sowohl das zweitbeste Ergebnis bei den Frequenzen wie auch beim Verkehrsertrag in der Geschichte der Jungfraubahn erzielt werden. Die Terroranschläge in Europa, die Unruhen in der Türkei sowie die Flüchtlingsthematik wirkten sich zwar spürbar auf die Besucherzahlen aus - insbesondere auf das Gruppengeschäft aus Asien. Dennoch reisten im Jahr 2016 insgesamt 916'500 Gäste zum Top of Europe. Der Verkehrsertrag beim Segment Jungfraujoch ging mit CHF 100,3 Millionen im Vergleich zum Rekordvorjahr um 7,6 Prozent zurück. Trotzdem konnte zum zweiten Mal überhaupt die Grenze von 100 Millionen übertroffen werden. Beim Durchschnittsertrag wurde ein Plus von 1,7 Prozent erzielt.

Erlebnisberge Bei den Erlebnisbergen, welche den Ausflugsverkehr auf den Harder Kulm, nach First und Winteregg-Mürren umfassen, registrierte die Jungfraubahn-Gruppe durchwegs positive Ergebnisse. Der Verkehrsertrag konnte mit einer Zunahme von insgesamt 16,8 Prozent erneut deutlich gesteigert werden. Insgesamt wurde bei den Erlebnisbergen mit 13,3 Mio. Franken ein um knapp zwei Millionen höherer Verkehrsertrag als im Vorjahr erwirtschaftet. Der Durchschnittsertrag wurde sowohl bei der Firstbahn mit 10,6 Prozent wie auch bei der Harderbahn mit 10,1 Prozent gesteigert.

Wintersport Beim Segment Wintersport fiel das Ergebnis unterdurchschnittlich aus. Der Verkehrsertrag ging um 10,9 Prozent auf 19,6 Millionen Franken zurück. Dies entspricht einem Minus von CHF 2,4 Mio. gegenüber 2015. Trotz guter Pistenverhältnisse wurden sowohl bei den Tages- wie auch bei den Feriengästen rückläufige Besucherzahlen verzeichnet. Dank eines frühen Wintereinbruchs konnten die Jungfraubahnen bereits nach Mitte November 2016 in die Wintersportsaison 2016/2017 starten. Leistungsfähige Beschneiungsanlagen ermöglichten trotz des andauernden Hochdruckwetters im Dezember ein durchgehendes Angebot und gute Pistenverhältnisse im Skigebiet Kleine Scheidegg.

Segmentinformationen Tausend CHF 2016 2015 Veränderung in % Segmentumsätze Nettoumsatz Jungfraujoch 110'855 117'569 -5,7% Nettoumsatz Erlebnisberge 18'431 15'580 18,3% Nettoumsatz Wintersport 24'187 26'808 -9,8% Nettoumsatz übrige Segmente* 42'130 41'228 2,2% Elimination konzerninterne Umsätze -26'573 -25'697 3,4% Total Betriebsertrag 169'030 175'488 -3,7%

*Zu den übrigen Segmenten zählen insbesondere das Kraftwerk der Jungfraubahn, die Jungfraubahnen Management AG sowie das Parkhaus Lauterbrunnen.

Investitionen Die Jungfraubahn-Gruppe hat im Berichtsjahr 50 Millionen Franken investiert. Ein Grossteil davon wurde im Rahmen des Projekts V-Bahn für die Beschaffung des neuen Rollmaterials bei der Jungfraubahn eingesetzt. Bis Ende 2016 wurden seit Planungsbeginn über 100 Millionen Franken für das V-Bahn-Projekt ausgegeben, in welches die Jungfraubahn-Gruppe insgesamt 300 Millionen Franken investieren will. Neu konnten wichtige, ohnehin anstehende Anliegen aus dem Bereich der Betriebssicherheit der Eisenbahn und die Anpassung der bestehenden Anlagen an die Anforderungen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz ins V-Bahn-Projekt mit einbezogen werden. Dies erklärt den grössten Teil des Anstiegs der Gesamtprojektkosten um knapp 20% gegenüber der Berichterstattung im Vorjahr.

Kennzahlen der Konzernrechnung Tausend CHF 2016 2015 Veränderung in % % Betriebsertrag 169'030 175'48- -3,7% 8 Verkehrsertrag 125'984 133'96- -6,0% 9 EBIT 36'332 47'000 -22,7% Jahresgewinn 30'902 36'211 -14,7% Free Cashflow 18'111 5'443 232,7% Personalbestand 536 525 2,1% (Vollzeitstellen) 2016 2015 Veränderung in % % Dividende 2.10 2.00 5,0% (Antrag)

Der Geschäftsbericht der Jungfraubahn Holding AG wurde für das Berichtsjahr 2016 erstmals als Online-Geschäftsbericht erstellt. Dieser ist unter folgendem Link veröffentlicht: www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht. Die Anträge an die GV sind aufgeschaltet unter dem Link www.jungfrau.ch/generalversammlung.

Ausblick Der Start ins Geschäftsjahr 2017 verlief beim Segment Jungfraujoch erfreulich. Vom 1. Januar bis 15. April 2017 besuchten 161'153 Gäste das Top of Europe, womit das bisherige Rekordjahr 2015 übertroffen wurde. Im Vergleich zur selben Periode im Vorjahr konnte ein Zuwachs von 33'121 Gästen, respektive 25,9 Prozent verzeichnet werden.

Das Wintersportgeschäft war von Saisonbeginn im Dezember 2016 bis am 17. April 2017 weiterhin rückläufig. Die Skier Visits der gesamten Jungfrau Ski Region liegen per 17. April 2017 kurz vor Saisonschluss mit 868'968 Gästen um 8,1% hinter der Wintersportsaison 2015/2016 zurück.

Das strategische Hauptprojekt der Jungfraubahn-Gruppe ist nach wie vor die V-Bahn, mit welcher die Konkurrenzfähigkeit des Jungfraujochs als weltweit bekannten Leuchtturm und der Jungfrau Ski Region gestärkt wird. Ziel ist es - bei optimalem Verfahrensablauf - die 3S-Bahn "Eiger Express" Ende 2019 zu eröffnen. Mittelfristig verfolgt die Jungfraubahn-Gruppe die Strategie, sich in Richtung eines integrierten Freizeit- und Serviceunternehmens zu entwickeln. Im Geschäftsfeld Jungfraujoch - Top of Europe wird bis Ende 2019 schrittweise die Gastronomie mit den selbständigen Gastro-Unternehmen auf der Kleinen Scheidegg und dem Jungfraujoch integriert. Sie stellt einen zentralen Bestandteil in der Wertschöpfungskette des touristischen Ausflugs dar.

Die Generalversammlung der Jungfraubahn-Gruppe wird am 22. Mai 2017 in Interlaken durchgeführt. Der Verwaltungsrat schlägt eine Erhöhung der Dividende von 2.00 auf 2.10 Franken vor.

Link zum Geschäftsbericht 2016 und Informationen zum Geschäftsjahr 2016:

- www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht - www.jungfrau.ch/downloads

Bei Fragen: Urs Kessler, Vorsitzender der Geschäftsleitung, +41 (0)79 407 90 52 Patrizia Bickel, Leiterin Corporate Communications, +41 (0)79 222 53 10

