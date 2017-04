a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Abschluss Kaufvertrag der Immobilie Beethovenstraße 3, Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, den 19. April 2017 12.10 Uhr

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Die a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main, hat heute einen notariellen Kaufvertrag über den Verkauf der Immobilie Beethovenstraße 3 in Frankfurt am Main abgeschlossen, wodurch die Gesellschaft einen außerordentlichen Ertrag i.H.v. rund EUR 3,5 Mio. realisiert. Der Vollzug des Verkaufs steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen für eine Immobilientransaktion.

