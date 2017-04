Vorläufige Geschäftszahlen weichen von Prognosen ab

DGAP-Ad-hoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung Vorläufige Geschäftszahlen weichen von Prognosen ab 20.04.2017 / 13:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Vorläufige Geschäftszahlen weichen von Prognosen ab

DGAP-Ad-hoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung /

Schlagwort(e): Vorläufige Geschäftszahlen

Frankfurt am Main, den 20. April 2017 / 12.50 Uhr (CET) Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR.

Die vorläufigen Zahlen der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung für das Geschäftsjahr 2016 sind im nach internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellten Konzernabschluss teilweise besser, teilweise aber auch schlechter ausgefallen als im Geschäftsbericht 2015 prognostiziert.

Besser als im Geschäftsbericht 2015 prognostiziert fiel das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus, das mit TEUR 2.333 deutlich über der Prognose von TEUR 1.500 lag. Grund hierfür ist, dass bei Erstellung der Prognose keine wesentlichen Wertänderungen der Bestandsimmobilien berücksichtigt wurden. Zum Zeitpunkt der Prognose war nämlich nicht absehbar, wann und zu welchem Preis die zu diesem Zeitpunkt leerstehenden oder neu zu vermietenden Flächen am Markt untergebracht werden können. Insgesamt beträgt der Saldo der Wertveränderungen für 2016 TEUR 1.414 und liegt damit um TEUR 914 über den in der Prognose berücksichtigten Beträgen. Aufgrund der vorstehenden Einflüsse fielen auch die Umsatzrentabilität (EBIT zu Umsatzerlösen) mit 42,78% gegenüber prognostizierten 29,14%, die Eigenkapitalrentabilität (EBIT zu Eigenkapital) mit 5,34% gegenüber prognostizierten 3,50% und die Gesamtkapitalrentabilität (EBIT zu Gesamtkapital) mit 2,54% gegenüber prognostizierten 2,00% besser als erwartet aus.

Dagegen fiel das Ergebnis der a.a.a. aktiengesellschaft durch Sondereinflüsse auf TEUR -3.443. Erwartet worden war insoweit im Geschäftsbericht 2015 ein Verlust von TEUR 200. Der tatsächlich eingetretene Verlust in Höhe von TEUR 3.443 ist im Wesentlichen zum einen auf außerplanmäßige Abschreibungen auf die Baukosten für das Hotel am Platz der Republik mit TEUR 1.903 und zum anderen auf die Übernahme von Ergebnissen von zwei Beteiligungsgesellschaften zurückzuführen, bei denen bestehende Zinsswaps abgelöst wurden, was zu einer Belastung von TEUR 938 führte.

Die für das Geschäftsjahr 2016 genannten Zahlen sind vorläufig und vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer. Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 werden zusammen mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2017 am 28. April 2017 veröffentlicht.

Der Vorstand a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Kontakt: a.a.a.

aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Hendryk Sittig Gutleutstr. 175 60327 Frankfurt am Main Tel:+49 (0)69 24 000 825 Fax:+49 (0)69 24 000 829 aE-Mail:hendryk.sittig@aaa-ffm.de

20.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Gutleutstr. 175 60327 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0) 69 24 00 08 22 Fax: +49 (0) 69 24 00 08 29 E-Mail: hendryk.sittig@aaa-ffm.de Internet: www.aaa-ffm.de ISIN: DE0007228009 WKN: 722800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

565903 20.04.2017 CET/CEST

ISIN DE0007228009

AXC0129 2017-04-20/13:24