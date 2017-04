EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA verbessert Kapitalposition signifikant auf 215 Prozent

21.04.2017

Die ökonomische Kapitalquote der UNIQA Group lag mit 31. Dezember 2016 auf Basis des internen Steuerungsansatzes bei 215 Prozent und damit auf einem sehr hohen Niveau. Diese ökonomische Kapitalquote reflektiert bereits den Verkauf der Geschäftsanteile in Italien. Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr beträgt rund 33 Prozentpunkte. Neben operativen Verbesserungen im versicherungstechnischen Bereich der Kranken- und der Lebensversicherung ist der Verkauf der italienischen Gesellschaften (Closing in Q2/17 erwartet) ein wesentlicher Treiber der erhöhten Kapitalquote.

Der Market Consistent Embedded Value nach Minderheiten der UNIQA Group verbesserte sich im Vorjahr um 7,3 Prozent auf 5.068 Millionen Euro (2015: 4.725 Millionen Euro). Dabei stieg der Bestandswert im Bereich Lebens- und Krankenversicherung (Value of in-force business/VIF) um 14,1 Prozent auf 2.107 Millionen Euro (2015: 1.847 Millionen Euro). Die Neugeschäftsmarge verbesserte sich auf 4,3 Prozent (2015: 2,4 Prozent), für CEE liegt sie auch 2016 mit 5,4 Prozent (2015: 6,0 Prozent) auf anhaltend hohem Niveau.

Diese abermals deutlich verbesserten Kennzahlen belegen eindrucksvoll die positive Entwicklung bei der nachhaltigen Stärkung der Profitabilität des Kerngeschäfts im Rahmen der 2011 gestarteten langfristigen Wachstumsstrategie UNIQA 2.0. Gleichzeitig wird damit die progressive Dividendenpolitik mit jährlich steigenden Dividenden pro Aktie fortgesetzt und nachhaltig abgesichert.

Die vorläufige regulatorische Kapitalquote nach Solvency II (EIOPA Standardansatz) per 31. Dezember 2016 beträgt 202 Prozent. Hier ist der Verkauf der italienischen Einheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften noch nicht berücksichtigt.

ECR Report, ECR & MCEV Präsentation und MCEV Disclosure werden auf www.uniqagroup.com veröffentlicht.

