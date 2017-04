Vectron Systems AG: Weiter starkes Wachstum im 1. Quartal 2017

DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Vectron Systems AG: Weiter starkes Wachstum im 1. Quartal 2017 21.04.2017 / 10:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Im ersten Quartal 2017 hat sich der positive Trend ungebremst fortgesetzt. Der Umsatz nach BilRUG erhöhte sich in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 40 % von 7,57 Mio. Euro auf 10,62 Mio. Euro. Dabei hat die Vectron Systems AG weiterhin von der Sonderkonjunktur durch die neue Kassenrichtlinie profitiert, die vorschreibt, dass bis zum 01.01.2020 alle Kassensysteme in Deutschland mit einem Manipulationsschutz ausgerüstet werden müssen. Die Rohmarge stieg um 2,7 Prozentpunkte auf 57,5 %. Das EBITDA stieg um 155 % auf 1,97 Mio. Euro (Vj. 0,77 Mio. Euro), das EBIT um 190 % von 0,64 Mio. Euro auf 1,84 Mio. Euro und das EBT konnte sogar um 231 % auf 1,83 Mio. Euro (Vj. 0,55 Mio. Euro) gesteigert werden. Gleichzeitig wuchs das Nettoergebnis um 189 % von 0,42 Mio. Euro auf 1,20 Mio. Euro. Der Cashbestand legte um 44 % auf 12,28 Mio. Euro zu. Die Gesellschaft geht davon aus, dass der erfreuliche Trend sich in den nächsten Monaten fortsetzt, da die Kassenrichtlinie im Inland weiterhin Umsatztreiber bleiben dürfte. Die Zweitmarke Duratec hat sich ebenfalls positiv entwickelt. Der Umsatz hat sich mit 0,57 Mio. Euro gegenüber Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht (Vj. 0,17 Mio. Euro).

Kontakt: Thomas Stümmler Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0)251 2856 - 0 fax +49 (0)251 2856 - 564 www.vectron.de ir@vectron.de

