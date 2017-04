Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BT Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 275 Pence belassen. Die Pläne der britischen Aufsichtsbehörde Ofcom, den Konkurrenten des Telekomkonzerns den Aufbau eigener Breitbandnetze unter Nutzung der BT-Infrastruktur zu gewähren, dürfte den Wettbewerb in diesem Bereich in Großbritannien anheizen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie vom Freitag./ck/la

ISIN: GB0030913577