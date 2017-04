SM Wirtschaftsberatungs AG beschließt Grundkapitalerhöhung

SMW Wirtschaftsberatungs AG beschließt Grundkapitalerhöhung

Der Vorstand der SM Wirtschaftsberatungs AG, ein Konzerntochterunternehmen der RCM Beteiligungs AG, hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen durch die Ausgabe von 495.000 neuen auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien auf nun 3.445.000 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde entsprechend dem Kapitalerhöhungsbeschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 8.6.2015 ausgeschlossen.

Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt EUR 6,20 pro Aktie, der Gesellschaft fließen auf diesem Weg mehr als 3 Millionen Euro als zusätzliches Eigenkapital zu. Die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme der Gesellschaft steigt auf derzeitigem Stand mit dieser Transaktion auf über 50%. Eingebracht werden im Rahmen der Sachkapitalerhöhung 93% der Kommanditanteile an einer in Dresden investierenden Immobilienprojektgesellschaft. Die Neuen Aktien werden prospektfrei emittiert und werden nach der diesjährigen Hauptversammlung der Gesellschaft den bereits im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft gleichgestellt und sollen wie diese zum Handel im Freiverkehr an den Wertpapierbörsen in Frankfurt und Stuttgart zugelassen werden.

Die unmittelbaren Auswirkungen sollen noch im laufenden Geschäftsjahr ergebnis- und bilanzwirksam werden. Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft aufgrund der sich aus dieser Kapitalmaßnahme ergebenden Eigenkapitalerhöhung eine nachhaltige Stärkung ihrer zukünftigen Geschäfts- und Refinanzierungsmöglichkeiten.

Über die SM Wirtschaftsberatungs AG:

Die SM Wirtschaftsberatungs AG (SMW AG), Sindelfingen, wurde im Jahr 1996 gegründet und ist seit dem Jahr 2007 eine Tochtergesellschaft der RCM Beteiligungs AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Wohnanlagen und Mehrfamilienhäusern. Regional fokussiert sich das Unternehmen inzwischen auf Sachsen mit dem Großraum Dresden. Der Umsatz belief sich im Jahr 2016 auf 4,8 Mio. Euro, der Jahresgewinn (nach Steuern) lag im Geschäftsjahr 2016 bei 0,95 Mio. Euro (Vorjahr 0,84 Mio. Euro). Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der SMW AG wird u.a. im Scale Segment im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra und dem Freiverkehrssegment Freiverkehr Plus der Stuttgarter Börse gehandelt (WKN A1RFMZ).

Disclaimer:

Sofern in dieser Ad-hoc-Meldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der SM Wirtschaftsberatungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Corporate News stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der SM Wirtschaftsberatungs AG dar.

Die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die neuen Aktien sind nicht und werden nicht innerhalb oder außerhalb von Deutschland öffentlich zum Kauf angeboten.

