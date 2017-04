Südzucker AG: Südzucker Vorstand beschließt Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2016/17

DGAP-Ad-hoc: Südzucker AG / Schlagwort(e): Dividende/Dividende Südzucker AG: Südzucker Vorstand beschließt Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2016/17 24.04.2017 / 13:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Mannheim, 24. April 2017

Südzucker Vorstand beschließt Dividendenvorschlag für Geschäftsjahr 2016/17

Der Vorstand der Südzucker AG hat in seiner Sitzung am heutigen Tag beschlossen, dass vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats (voraussichtlich am 17. Mai 2017) der Hauptversammlung, die am 20. Juli 2017 stattfinden wird, für das Geschäftsjahr 2016/17 eine Dividende von 0,45 (Vorjahr: 0,30) Euro je Aktie vorgeschlagen werden soll.

Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2016/17 wird am 18. Mai 2017 veröffentlicht.

