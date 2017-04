Coreo AG veröffentlicht Jahresergebnis 2016

Frankfurt am Main - 24. April 2017 - Die Coreo AG veröffentlicht ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2016. Die Zahlen spiegeln die seit Ende 2015 eingeleitete Umstrukturierungsphase der Gesellschaft wider.

Abgeschlossen wurde das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag nach HGB in Höhe von 7,3 Mio. Euro. Das Ergebnis wurde hauptsächlich durch Wertberichtigungen von Finanzanlagen des Altportfolios in Höhe von 4,8 Mio. Euro sowie durch Buchverluste aus der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro belastet.

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Berichtszeitraum von 19,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 15,5 Mio. Euro zum 31. Dezember 2016. Bei den Finanzanlagen ist ein Rückgang um rund 7,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (18,3 Mio. Euro) auf 10,7 Mio. Euro zu verzeichnen.

Das Eigenkapital verringerte sich im Berichtsjahr auf 15,3 Mio. Euro verglichen mit 19,4 Mio. Euro im Vorjahr. Die Veränderung des Eigenkapitals resultiert aus der im Dezember 2016 durchgeführten Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2013 in Höhe von 3,12 Mio. Euro sowie aus dem Jahresfehlbetrag. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2016 rund 98,4 Prozent.

Mit Beginn des Geschäftsjahres 2017 konzentriert sich die Gesellschaft auf das Immobiliengeschäft, wobei der Aufbau eines umfassenden Immobilienportfolios im deutschen Markt und die Positionierung als renditestarker Bestandshalter angestrebt wird. Erste Immobilieninvestitionen werden zeitnah erwartet.

Der Geschäftsbericht ist demnächst unter www.coreo.de zum Download verfügbar.

Über die Coreo AG Mit der Wandlung zur Coreo AG richtet sich die aus dem Technologie-Beteiligungsunternehmen Nanostart AG hervorgegangene Gesellschaft strategisch neu aus. Ziel ist der Aufbau eines wertbeständigen Immobilienportfolios von ausgewählten Büro-, Einzelhandels- und Wohnobjekten.

