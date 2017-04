Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlageempfehlung für die Aktien der Vienna Insurance Group (VG) von "Halten" auf "Kauf" nach oben revidiert. Das Kursziel wurden von RCB-Experte Bernd Maurer gleichzeitig von 24,0 auf 25,5 Euro erhöht.

Der Versicherungskonzern berichtete ein solides Jahresergebnis 2016, veröffentlichte neue mittelfristige Finanzziele, stellte das neue Arbeitsprogramm "Agenda 2020" vor und überraschte mit einer höheren Dividenden als erwartet, formuliert Bernd Maurer in seiner Aktieninfo. Aufgrund der genannten und weiterer Gründe wurde das Votum und das Kursziel angehoben, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2,05 Euro für 2017, bzw. 2,15 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,85 Euro für 2017, sowie 0,90 Euro für 2018.

Am Montag schlossen die VIG-Titel an der Wiener Börse in einem starken Umfeld mit einem satten Plus von 3,52 Prozent bei 23,54 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste

AFA0100 2017-04-24/18:06

ISIN: AT0000908504