Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben die Aktien des Gummi- und Kautschukherstellers Semperit von "Halten" auf "Verkauf" abgestuft. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 29,00 Euro auf 23,50 Euro gekappt.

Absehen von den positiven Effekten aus der Beilegung des Rechtsstreits mit der Sri Trang Gruppe, dürfte das Geschäftsjahr 2017 äußerst schwach ausfallen, schreibt der RCB-Experte Markus Remis in seiner Aktieninfo. Während die RCB einen Ergebnisaufschwung in 2018 als im Aktienkurs eingepreist erachtet, erscheinen die Belastungen von Abschreibungen und Restrukturierungskosten bisher noch nicht diskontiert zu sein, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie für 2017 erwarten die RCB-Analysten 0,25 Euro. Die Prognose für das Folgejahr liegt bei 1,04 Euro. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,70 Euro.

Am Montag gingen die Semperit-Titel an der Wiener Börse in einem sehr starken Umfeld mit einem moderaten Plus von 0,35 Prozent bei 24,13 Euro aus dem Tag.

