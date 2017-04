KAP-Beteiligungs-AG: Amtsniederlegung Vorstand

DGAP-Ad-hoc: KAP-Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie KAP-Beteiligungs-AG: Amtsniederlegung Vorstand 24.04.2017 / 20:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-Hoc-Mitteilung nach Artikel 17 MAR

Fulda, den 24. April 2017

Das Vorstandsmitglied und der Sprecher des Vorstands der KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft Herr Dr. Stefan Geyler hat heute mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt.

Durch heutigen Beschluss des Aufsichtsrates wurde Herr Fried Möller mit Wirkung zum 27. April 2017 bis zum 25. April 2018 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied im Sinne von § 105 Absatz 2 Satz 1 AktG bestellt. Während seiner Vorstandstätigkeit ruht das Aufsichtsratsmandat von Herrn Fried Möller.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Stefan Geyler für die Zusammenarbeit.

KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft

A. Wehrhahn Der Vorstand

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ad-Hoc-Notification pursuant to Article 17 MAR

Fulda, 24 April 2017

Today KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft's Management Board member and its speaker Dr Stefan Geyler resigned from his office as member of the Management Board of KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft within immediate effect.

With today's resolution of the Supervisory Board Mr Fried Möller was appointed as a deputy member to the Management Board in accordance with § 105 para. 2 of the German Stock Corporation Act with effect from 27 April 2017 until 25 April 2018. During his office as a management board member, Mr Fried Möller's office as a supervisory board member will be temporarily vacated.

The Supervisory Board thanks Dr Stefan Geyler for the collaboration.

KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft

A. Wehrhahn The Management Board

24.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP-Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

566911 24.04.2017 CET/CEST

ISIN DE0006208408

AXC0279 2017-04-24/20:11