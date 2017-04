AURELIUS verkauft Kompressorenhersteller SECOP an Nidec-Gruppe und verdoppelt Dividende

München, 25. April 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) veräußert ihre Tochtergesellschaft SECOP an die Nidec-Gruppe mit Sitz in Kyoto (Japan). Der Verkaufspreis beträgt 185 Mio. EUR. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der zuständigen Behörden, mit dem Closing der Transaktion wird in den nächsten Monaten gerechnet.

Mit dem Verkauf konnte AURELIUS sein bei SECOP investiertes Kapital um ca. das 11-Fache steigern. AURELIUS wird hieraus einen positiven Ergebniseffekt von rund 100 Mio. EUR erzielen. Vor dem Hintergrund dieser erfolgreichen Transaktion, und aufgrund fortgeschrittener Pläne für weitere Verkäufe in den kommenden Monaten, wird der Vorstand seinen Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung auf 4 EUR je Aktie (1 EUR Basisdividende zzgl. 3 EUR Partizipationsdividende je Aktie) verdoppeln (von bisher 2 EUR je Aktie (1 EUR Basisdividende zzgl. 1 EUR Partizipationsdividende je Aktie)).

Um den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der SECOP-Gruppe nicht zu gefährden, hatte AURELIUS in den letzten Wochen von der Möglichkeit der Selbstbefreiung nach Art. 17 Abs. 4 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Gebrauch gemacht. Während dieser Zeit bestand ein Handelsverbot für Insider, also insbesondere auch für die Organe der Gesellschaft, welches mit dieser Veröffentlichung endet.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 24 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

