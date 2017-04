Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta036/25.04.2017/13:45) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



StarDSL AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts



Hamburg, den 25. April 2017 - Der Vorstand der StarDSL AG (ISIN: DE000A0CASB4, WKN: A0CASB) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft auf der Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14. Oktober 2014 unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2014-I unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 1.258.653,00 um bis zu EUR 125.865,00 auf bis zu EUR 1.384.518,00 durch Ausgabe von bis zu 125.865 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Aktie (dies entspricht 10 % des derzeitigen Grundkapitals) gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag von zumindest EUR 1,00 je Aktie erhöht werden. Die neuen Aktien, welche ausgewählten institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden sollen, werden ab dem 1. Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt sein.



Der aus dieser Kapitalerhöhung resultierende Brutto-Emissionserlös von geplant bis zu EUR 125.865,00 soll zur Finanzierung des operativen Geschäfts verwendet werden.



Kontakt StarDSL AG Konrad Hill Vorstand Große Elbstrasse 47, 22767 Hamburg Telefon: +49 40 30606-0 Telefax: +49 40 30606-131 Web: www.stardsl.ag E-Mail: info@stardsl.ag



(Ende)



Aussender: StarDSL AG Adresse: Große Elbstraße 47, 22767 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Konrad Hill Tel.: +49 40 30606-0 E-Mail: info@stardsl.ag Website: www.stardsl.ag



ISIN(s): DE000A0CASB4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1493120700538



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 25, 2017 07:45 ET (11:45 GMT)