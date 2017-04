Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard stellte in einer Studie vom Dienstag zwei Szenarien für T-Mobile USA auf. Eine aktive Rolle bei einer Branchenkonsolidierung in den USA bringe hohe Ausführungsrisiken mit sich, wäre aber wertversprechender als die zweite Möglichkeit, die US-Tochter zu verkaufen und das freiwerdende Kapital stattdessen in Europa zu investieren./tih/mis

ISIN: DE0005557508