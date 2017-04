Jörg Rafael scheidet planmäßig als Vorstand der Ringmetall AG aus

Jörg Rafael scheidet planmäßig als Vorstand der Ringmetall AG aus 25.04.2017

München, 25. April 2017 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902) gibt das planmäßige Ausscheiden von Herrn Jörg Rafael (70) aus dem Vorstand des Unternehmens bekannt. Er war von 2003 bis 2011 Alleinvorstand der Vorgängergesellschaft des Unternehmens, der H.P.I. Holding AG.

Innerhalb des Vorstands war Jörg Rafael unter anderem mit der Integration der US-Tochtergesellschaft Self Industries in die Ringmetall Gruppe vor Ort in den USA betraut, die Ende 2016 erfolgreich abgeschlossen wurde. Zuletzt war er für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Industrial Handling verantwortlich. Wie in gegenseitigem Einvernehmen vereinbart, wird er zum 30. April 2017 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden und dem Unternehmen für weitere zwei Jahre beratend zur Seite stehen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Ringmetall AG danken Herrn Rafael ausdrücklich für seine langjährige Unterstützung und das Einbringen seiner Expertise in die Ringmetall Gruppe. Für seine Zukunft und die Zeit im beruflichen Ruhestand wünscht ihm das Unternehmen weiterhin viel Erfolg und persönlich alles Gute.

Kontakt:

Ingo Middelmenne Investor Relations Ringmetall AG Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12 E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von über 90 Millionen Euro im Jahr.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ringmetall Aktiengesellschaft

Mannhardtstr. 6 80538 München Deutschland Telefon: 089 / 45 22 098 - 0 Fax: 089 / 45 22 098 - 22 E-Mail: info@ringmetall.de Internet: www.ringmetall.de ISIN: DE0006001902 WKN: 600190

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

ISIN DE0006001902

