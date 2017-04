SeniVita Social Estate AG: Erfolgreicher Abschluss des ersten Quartals 2017 / Fortsetzung der positiven Entwicklung des Unternehmens

Die SeniVita Social Estate AG (SSE), ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland, hat die positive Entwicklung im ersten Quartal 2017 erfolgreich fortgesetzt. In den ersten drei Monaten vermarktete das Unternehmen rund 40 Pflegeappartements, so dass ein Gesamtumsatz inkl. Vermietung und Verwaltung in Höhe von MEUR 6,55 erwirtschaftet wurde. Die Betriebsleistung lag bei MEUR 2,21, das EBITDA konnte auf MEUR 1,37 gesteigert werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf MEUR 1,27, das Finanzergebnis auf MEUR -0,72. Das Ergebnis Q1 2017 beträgt somit MEUR 0,56.

Ausblick 2017: Projektstarts Kemnath und Niederaichbach / Expansion nach Baden- Württemberg geplant

SSE hat im ersten Quartal mit dem Start zweier weiterer Projekte begonnen. "Unsere Projekte in Kemnath und Niederaichbach sind wesentliche Meilensteine unserer Wachstumsstrategie. Wir führen laufend Gespräche mit Gemeinden und Betreibern, die starkes Interesse an unserer weiteren Expansion zeigen. Für das Jahr 2017 werden wir unsere Aktivitäten zusätzlich auf den Raum Baden- Württemberg ausweiten" so Uwe Seifen, Vorstandsvorsitzender der SSE. "Auch die Nachfrage seitens Investoren wächst stetig", so Seifen weiter.

Wichtige Kennzahlen: Q1 2017 Umsatz MEU- 6,55 R Betriebsleistung MEU- 2,21 R

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung MEU- 1,37

(EBITDA) R EBITDA-Marge % 61,8 EBIT MEU- 1,27 R EBIT-Marge % 57,6 Ergebnis MEU- 0,56 R

Über SeniVita Social Estate AG

Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt es sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege.

In 2016 hat das Unternehmen rund 70 Pflegeappartements vermarktet und ist in der Projektrealisierung vor allem auf Bayern fokussiert. Eigentümer der SeniVita Social Estate AG sind die SeniVita Sozial gGmbH (50%), Ed. Züblin AG (46%) und grosso holding GmbH (4%).

