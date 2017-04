United Labels AG: Ergebnisverbesserung im ersten Quartal

United Labels AG: Ergebnisverbesserung im ersten Quartal

- Konzernumsatz im ersten Quartal betrug EUR 7,0 Mio. - Über 500 neue Fachhandelsgeschäfte hinzugewonnen - Neuer Airport-Store eröffnet im Oktober in Madrid

Münster, 27.04.2017. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat in den ersten drei Monaten 2017 einen Konzernumsatz von EUR 7,0 Mio. (VJ: 9,3 Mio.) erzielt. Aufgrund der Erhöhung des margenstarken Fachhandelsumsatzes bei gleichzeitiger Reduzierung des Großkundengeschäftes stieg das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) auf EUR 0,7 Mio. (Vj: EUR 0,5 Mio.). Das EBIT stieg auf EUR 0,5 Mio. (Vj.: EUR 0,3 Mio.). Im Konzernergebnis nach Steuern verbesserte sich die Gesellschaft im laufendenden Geschäftsjahr auf EUR 0,2 Mio. (Vj. EUR 0,1 Mio.).

Der Auftragsbestand betrug zum Quartalsende konzernweit EUR 6,4 Mio. und beinhaltet überwiegend Aufträge aus dem Segment Großkunden, da Aufträge im Bereich Fachhandel überwiegend mit Lagerware bedient werden und daher kurz nach Auftragseingang ausgeliefert werden.

Insbesondere in Deutschland konnte das Fachhandelsgeschäft mit den Themen "Diddl" und "Pummeleinhorn" stark ausgebaut werden. Hier ist der Vertrieb im ersten Quartal um über 500 Verkaufsstellen gewachsen und beläuft sich zum Stichtag auf über 900 Verkaufsstellen. Neben zahlreichen Einzelhandelsgeschäften wurden auch Filialisten aus den Bereichen Buchhandel, Geschenkartikel und Spielwaren hinzugewonnen. Für beide Kollektionen werden dem Handel fortlaufend neue Produkte angeboten, unterstützt von umfangreichen Social Media Kampagnen. Weiterhin ist für beide Themen der Vertrieb in Österreich und in der Schweiz aufgebaut worden. Da die Gesellschaft die Lizenzrechte für alle EU Staaten erworben hat, soll der weitere Ausbau zeitnah erfolgen. Neben dem b2b-Händlershop für Handelspartner, werden für Endverbraucher die "Diddlmaus" über den eigenen Internetshop "diddl-shopping.de" und das "Pummeleinhorn" über "Elfen.de" vertrieben.

Im Bereich der Flughafen-Shops wird im Oktober diesen Jahres ein weiterer FC Barcelona Store im Flughafen Madrid eröffnet. Damit betreibt die Gesellschaft insgesamt vier FC Barcelona Fanstores in den Flughäfen Barcelona und Madrid.

Insgesamt ist geplant, dass der Konzernumsatz im laufenden Geschäftsjahr 2017 um 2%-7% wächst. Das EBIT soll dabei für 2017 nach derzeitiger Einschätzung zwischen EUR 1,7 Mio. und EUR 2,7 Mio. liegen.

Der 3-Monatsbericht der United Labels AG steht innerhalb der nächsten Tage hier zum Download bereit: http://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

