DGAP-Ad-hoc: m4e AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis m4e AG gibt vorläufige Zahlen 2016 bekannt 27.04.2017 / 16:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

m4e AG gibt vorläufige Zahlen 2016 bekannt

Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 27. April 2017: Die m4e AG gibt ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt. Vorläufigen Berechnungen zufolge erwirtschaftete der m4e Konzern im Geschäftsjahr 2016 einen konsolidierten Umsatz in Höhe von EUR 11,2 Mio. gegenüber EUR 13,3 Mio. im Vorjahr. Der Umsatzrückgang um 18,8 Prozent liegt im Wesentlichen an einer Verschiebung in der Auslieferung der neu produzierten Serie "Mia and me(R)3" sowie an einer verspäteten Marktbearbeitung der Territorien aus dem Zuerwerb der Rechte des ehemaligen Co-Produktionspartners Rainbow. Insgesamt zogen sich die Verhandlungen für den Erwerb der Rechte bis Mitte 2016 hin, was sich letztlich als umsatz- und ergebnismindernd auswirkte.

Das EBITDA belief sich im Berichtsjahr laut vorläufigen Berechnungen auf EUR 2,1 gegenüber EUR 3,0 Mio. im Jahr 2015. Aufgrund der schwierigen Lage im Segement "Handelsware" war ein Impairment auf den Beteiligungsansatz der m4e Tochtergesellschaft Tex-ass Textilvertriebs GmbH in Höhe von rund EUR 3,0 Mio. notwendig. Der m4e Konzern wird sich zukünftig überwiegend auf das Kernsegment "Lizenzgeschäft" fokussieren.

Darüber hinaus werden die planmäßigen Abschreibungen, aufgrund des rückwirkenden Anteilserwerbs der Rechte an "Mia and me(R)" durch den ehemaligen Co-Produktionspartner Rainbow, stärker als in den Vorjahren belastet. In der Folge reduziert sich das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf EUR - 2,5 Mio. (Vorjahr: EUR 2,0 Mio.). Unter Berücksichtigung von Steuern, Zinsen und Minderheiten beläuft sich das vorläufige Jahresdefizit im Jahr 2016 auf EUR 3,2 Mio. nach einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 104 im Vorjahr.

Die in dieser Mitteilung bekanntgegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft und stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung durch den Aufsichtsrat. Sie können sich bis zur Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses noch ändern. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 werden mit dem Geschäftsbericht 2016 am 12. Mai 2017 veröffentlicht.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn, 27. April 2017 m4e AG - Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: m4e AG Altlaufstr. 42 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn Deutschland Telefon: 08102/99453-0 Fax: 08102/99453-99 E-Mail: ir@m4e.de Internet: www.m4e.de ISIN: DE000A0MSEQ3 WKN: A0MSEQ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

