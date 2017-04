KAP-Beteiligungs-AG: Dividendenvorschlag 2017

DGAP-Ad-hoc: KAP-Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Dividende KAP-Beteiligungs-AG: Dividendenvorschlag 2017 27.04.2017 / 16:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Dividendenvorschlag 2,- EUR/Aktie

Vorstand und Aufsichtsrat haben in Ihrer Sitzung am 26. April 2017 ausführlich über den Dividendenvorschlag diskutiert und beschlossen, der am 7. Juli 2017 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,- EUR/Aktie vorzuschlagen.

KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft

André Wehrhahn, Vorstand

27.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP-Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

568425 27.04.2017 CET/CEST

ISIN DE0006208408

AXC0325 2017-04-27/16:27